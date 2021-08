Twitterruzie voor de rechter: Willem Engel tegenover Belgische topviroloog in rechtszaal

Video Vijf scenario's die het IPCC heeft voor het klimaat

9 augustus De onderzoekers van het VN-klimaatpanel IPCC hebben in hun rapport vijf mogelijke scenario’s voor het klimaat op aarde opgesteld. In het meest optimistische scenario warmt de aarde 1,5 graden op, in het doemscenario is dit over tachtig jaar 5,7 graden.