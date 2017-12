Twitteroma's maken inhaalslag op sociale media

Ouderen die tot een paar jaar geleden niet wisten wat een Facebook-duimpje was, domineren sociale media. Zoals twitteroma (@Marian070249) die in een jaar tijd 55 duizend tweets verstuurde.

Het zijn vooral de 65- tot 75-jarigen die in vijf jaar tijd massaal sociale media hebben ontdekt. Hun mediagebruik nam een vlucht van 24 procent in 2012 naar 64 procent in 2017. Dat blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de onlineactiviteiten van Nederlanders.

Onder het socialemediagebruik wordt ook WhatsApp geschaard, dat steeds meer ouderen onder de knie krijgen. Als het puur gaat om hun bezoek aan onlinenetwerken als Facebook en Instagram ligt het percentage gebruikers lager: onder de 65- tot 75-jarigen 34 procent.

Verslaafd

De 68-jarige Marian Voesenek uit Rotterdam liet haar mobieltje links liggen tót vorig jaar de politie een inval deed bij de buren. De flatwoning, die al tijden leeg stond, werd ’s nachts gebruikt door een drugsdealer. Voesenek, die het naadje van de kous wilde weten over al die kilo’s drugs bij de buren, hoorde de wijkagent uit. ,,Die zei: u moet op Twitter gaan. Dan kunt u alle nieuwtjes bijhouden uit de wijk. En hij heeft het zo op mijn mobieltje gezet.”

Sindsdien is ze verslaafd. Niet aan de drugs van de buren, maar aan de tweets. Elke dag wandelt ‘@Marian070249’ een rondje door de stad en post ze foto’s van haar geliefde Rotterdam, inmiddels al ruim 55 duizend. ,,Ik krijg zulke leuke reacties. ‘Door u krijg ik zin om eens naar Rotterdam te komen.’ Of: ‘U verbreedt mijn horizon.' Onder haar 1.920 volgers zit de bekende stylist Fred van Leer.

Voesenek heeft al een paar ontmoetingen met wildvreemden gehad via Twitter. ,,We zijn met een groepje wezen koffiedrinken. Erg leuk om een gezicht te zien bij mijn Twittercontacten.”

Snelle leerling

Dat gaat voor de 78-jarige Diny van de Mheen uit Renkum een stap te ver. Zij houdt het voorlopig bij een wekelijks Facetimegesprek met haar zoon in Tanzania. Facebook en WhatsApp heeft ze ook, maar puur voor de foto’s en berichtjes van de kleinkinderen. ,,Of ik snel ben in appen?” Ze lacht. ,,Dat hangt af van het aantal foutjes dat ik eruit moet halen.” Smileys gebruikt ze zelden, want ‘ze hebben allemaal een andere betekenis’. Maar Van de Mheen is een snelle leerling. ,,Ik laat me alles uitleggen door mijn kleinkinderen. Komend jaar ga ik aan de spraakberichtjes beginnen.”

Uit de CBS-analyse blijkt dat steeds meer ouderen ook buitenshuis online gaan: 61 procent van de 65- tot 75-jarigen internetgebruikers en 33 procent van de 75-plussers deed dat in 2017. Vijf jaar geleden was dat nog 16 en 4 procent. Vier op de tien 75-plussers doet inmiddels ook aan internetbankieren.

Knoppenangst

De vriendinnen van Diny van de Mheen moeten daar niets van weten. ,,Ik heb vriendinnen die nog geen geld uit de muur durven te trekken, laat staan dat ze online bankieren. Veel mensen die in hun werkzame leven nooit met een computer hebben leren omgaan, hebben een knoppenangst. Ik weet inmiddels: het maakt geen fluit uit wat je indrukt. Je kunt het herstellen.”

Ook Marian Voesenek, die in Rotterdam liefkozend twitteroma wordt genoemd, is inmiddels behendig met social media. Ze heeft een oude buurjongen opgespoord, die in Noorwegen woont. En elke dag kijkt ze op Instagram, bij de foto’s van haar kleinkinderen. Laatst zag ze een kiekje van haar overleden man voorbijkomen. Haar 11-jarige kleindochter had geschreven ‘Lieve opa, ik mis je zo’. ,,Dat was zó ontroerend.”