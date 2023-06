Twintigtal scholen ontvangt examenuitslagen vertraagd door DDoS-aanval: ‘Ontzettend zuur’

Vanaf vanmorgen 08.00 uur konden scholen die aangesloten zijn bij een leerlingvolgsysteem de uitslagen berekenen omdat vanaf dat moment de normering bekend was. Een van de bedrijven die in deze software voorziet voor 200 onderwijsinstellingen (400 scholen), is Somtoday.

Toen gedurende de ochtend updates moesten worden geïnstalleerd in de software vanwege een vastzittende taak, sloegen de cybercriminelen toe en plaatsten ze een ‘zeer grote DDoS-aanval’, aldus een woordvoerder. Met een DDoS-aanval worden bij een bedrijf of organisatie de capaciteit van onlinediensten of de ondersteunende servers en netwerkapparatuur aangevallen. Het resultaat is dat diensten tijdelijk niet meer bereikbaar zijn.

Handmatig berekenen

Meer dan 85 procent van de uitslagen was op dat moment al verwerkt, maar bij achttien scholen moest een groot deel nog gebeuren. Een onbekend aantal scholen had verder nog wat losse, kleine taken openstaan. Somtoday heeft de scholen met twee berichten op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

Bij het Eijkhagen College in Landgraaf leverden de problemen een hectische ochtend op, zegt adjunct-directeur Margret Hacking. Toen duidelijk werd dat de uitslagen niet uitgedraaid konden worden, zijn docenten zelf aan het rekenen geslagen. ,,We hebben de normering, dus we zijn handmatig aan de slag gegaan. Tot het seintje werd gegeven dat de uitslagen alsnog binnenkwamen.” Dat was iets na 09.30 uur.

Ouders en leerlingen werden in de tussentijd op de hoogte gehouden. Ook bij hen leverde dat extra stress op. ,,Omdat we niet wisten wanneer we de uitslag nu zouden krijgen", zegt examenkandidaat Dionne, die tegen 15.00 uur nog aan het wachten was op het verlossende telefoontje. ,,En het heeft zeker niet geholpen om te ontspannen.”

‘Vliegende vaart’

Inmiddels loopt de software weer, bevestigt de woordvoerder van Somtoday, en worden ‘met vliegende vaart’ de laatste rapporten voor scholen opgemaakt. Het kan zijn dat sommige leerlingen daardoor iets later dan verwacht worden gebeld. ,,We vinden het ontzettend zuur dat leerlingen moeten wachten, ik snap hoe vervelend dat kan voelen.”

Ouders van sommige scholen kregen het bericht dat de uitslag laat in de middag alsnog gedeeld wordt, na 17.00 uur. Op het Eijkhagen lukte het de docenten om alsnog op tijd te gaan bellen. Hacking: ,,Het heeft hoogspanning opgeleverd, maar nu wordt als laatste de Havo-groep nog gebeld. Achteraf zijn we ook heel trots dat we binnen de planning konden blijven.”

