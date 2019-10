Twintig tips over ‘levensgevaarlijke Schotse straatvechters’ moord Martin Kok

De 30-jarige Hughes zou samen met de vier andere Schotten deel uitmaken van een criminele organisatie die verdacht wordt van ontvoeringen, martelingen en moorden. De anderen zijn de twee broers James en Barry Gillespie, die aan het hoofd van het crimineel imperium zouden staan, Jordan Owen (een huurmoordenaar) en James White (een vloeiend Spaans sprekende drugshandelaar).



De Schotten zouden regelmatig in Nederland verblijven, met name in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. De Schotse politie is naar hen op zoek, ook staan zij internationaal gesignaleerd. In de zaak-Kok zouden ze samengewerkt hebben met de bende rond Ridouan Taghi, Nederlands meestgezochte crimineel.



,,Het zijn extreem gevaarlijk, keiharde straatvechters’’, omschrijf een politiewoordvoerder de groep in Opsporing Verzocht. ,,En ze lopen gewoon in Nederland rond, misschien. Ze hebben een heel kort lontje: als je tegen ze aanloopt in de kroeg, vinden ze dat al reden tot vechten. Dat kan dus iedereen overkomen.’’ De zoektocht naar de Schotten maakt deel uit van de Europol-operatie ‘Escalade’.