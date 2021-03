Twintig jaar homohuwelijk: 20.000 bruiloften homo's en lesbiennes

Het homohuwelijk bestaat in Nederland bijna twintig jaar en inmiddels zijn 20.000 stellen van hetzelfde geslacht met elkaar getrouwd. De laatste jaren wordt het populairder om een partnerschap af te sluiten, een ontwikkeling die ook gaande is bij heterostellen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Komende donderdag is het precies twintig jaar geleden dat toenmalig burgemeester Job Cohen van Amsterdam drie mannenparen en een vrouwenpaar in de echt verbond. Nederland was daarmee het eerste land waar dit mogelijk werd. Sindsdien zijn ruim 19.000 mannen en bijna 21.000 vrouwen van gelijk geslacht met elkaar getrouwd.

Tot 1 april 2001 hadden homostellen niet de mogelijkheid om te trouwen, maar konden ze alleen een partnerschap laten registreren. Deze manier om een relatie vast te leggen, wint de laatste jaren terrein. Sinds 2015 verkiezen steeds meer homo’s en lesbiennes een partnerschap boven het huwelijk. In 2020 koos 44 procent van de homostellen die hun relatie officieel vastlegden hiervoor en 39 procent van de lesbiennes die dat deden. Ook bij hetero’s is deze verschuiving te zien.

Amsterdam

Amsterdam is inmiddels uitgegroeid tot de plaats met de meeste gehuwde homoparen. In de hoofdstad zijn 45 van de 1000 echtparen van hetzelfde geslacht, tegen 17 op de 1000 in heel Nederland. Ook in Nijmegen en Arnhem komen homohuwelijken naar verhouding veel voor. In de zogenoemde Biblebelt komen huwelijken tussen twee mannen of twee vrouwen aanzienlijk minder voor.

De onderzoekers hebben ook bekeken hoe groot de kans is dat huwelijken van verschillende samenstellingen standhouden. Daaruit concluderen zij dat de kans op een echtscheiding veel groter is als twee vrouwen met elkaar trouwen dan als twee mannen of een man en een vrouw dat doen.

