Twintig jaar geëist tegen Bart B. voor doden Miranda Zitman

Bart B. (57) wordt niet langer verdacht van moord op zijn vriendin Miranda Zitman (52) uit Soest in december 2018. Het Openbaar Ministerie laat de eis van moord vallen omdat er onvoldoende bewijs is over het exacte tijdstip en de toedracht van haar dood. Het blijft bij aanwijzingen. Justitie acht doodslag zonder meer bewezen. Het wegmaken van het lichaam van Zitman heeft B. bekend.

Hevig geweld

B. hield maandag vol dat Miranda eerst van de trap is gevallen. Maar daarmee maakte de officier van justitie korte metten. Het letsel aan haar gezicht en hoofd duidt op hevig geweld, zegt de officier. ,,Het letsel kan niet zijn veroorzaakt door enkel val van de trap met een koffer”, zegt de patholoog.

Nadat hij het lichaam van Miranda naar boven had gedragen, maakte hij de trap en bovenverdieping grondig schoon met ammonia en bleekmiddel dat hij had gekocht. Hij kocht ook wasverzachter en marmergrind.

Bart B. begroef Miranda onder haar favoriete buxusstruik in de tuin van hun woning in Soest. Maandag bleek al dat B. Miranda naar eigen zeggen ‘uit respect voor de nabestaanden’ aan stukken zaagde en het lichaam begroef op twee plekken ‘waar ze het gelukkigst zou zijn geweest’.

Omdat de koffer met haar romp niet wilde zinken in het IJ haalde hij die weer uit het water om er met een priem gaten in te prikken. De priem is later door duikers gevonden in het Zuiderdiep.

Rekening geplunderd

Justitie verdenkt B. ervan dat hij Zitman heeft gewurgd, en bovendien haar rekening heeft geplunderd. Miranda had geen enkel belang bij de financiële transacties die op de dag van haar dood plaatsvonden vanaf haar bankrekeningen, zegt de officier. B. wel. Zitman beschikte over minimaal een ton, een pand in Amsterdam en inkomsten uit haar kapsalon. B. had ruim 300 euro.

B. hield lang vol dat hij geen toegang had tot de rekeningen van Zitman. Maar de recherche stelt vast dat hij er wel degelijk bij kon. Dan geeft B. toe dat hij eerder heeft gelogen omdat hij onder druk werd gezet.

Web van leugens

Om zijn eigen hachje te redden, heeft B. een web van leugens gesponnen, zegt officier. ,,Ze hadden al zes jaar geen intieme relatie meer.”

B. is geoefend leugenaar, zei de officier. Miranda dacht dat hij dagelijks naar zijn werk ging terwijl hij werkloos was. Hij schreef dat hij de hele nacht hand in hand huilend met zijn dode vriendin in de kamer had gelegen. Maar hij was toen volgens Justitie al rationeel en geraffineerd bezig dwaalspoor te creëren en sporen te wissen.

B. was gekrenkt dat Miranda hem wilde verlaten en de relatie wilde hernieuwen met haar ex in Canada. Ze hadden een geschil over de verkoop van het huis. Hij dreigde daar ook niet meer te kunnen blijven wonen.