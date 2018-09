Twijfels over proefschrift dat onheilspellend beeld schetst van orthodoxe moslims

Soroush ging drie jaar lang langs bij vrijwel alle streng islamitische centra in Nederland en schetst een onheilspellend beeld van orthodoxe moslims. Salafisten werken volgens hem de integratie tegen en zijn weinig loyaal aan de samenleving, concludeerde hij.

Een van de klachten komt van de Imam Malik Moskee in Leiden die in het proefschrift is neergezet als salafistisch. Die typering klopt niet volgens advocaat Royce de Vries die in een brief aan de universiteit om rectificatie heeft gevraagd. Volgens de raadsman hebben ook meerdere academici kritiek geuit op de werkwijze van Soroush.