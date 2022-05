Twijfels over daadkracht Schiphol-directeur: ‘Dat hij niet met vuist op tafel slaat zit hem in de weg’

Tweede Kamer roept Schip­hol-top­man Benschop op het matje, vakbond pleit voor opstappen

Schiphol-topman Dick Benschop komt dinsdag naar de Tweede Kamer om te praten over de enorme drukte op de luchthaven. Hij is daarvoor uitgenodigd door VVD en PvdA. Kamerleden willen weten hoe het zo mis kon gaan, en vooral: of het nog wel lukt het tij te keren. Ondertussen noemt vakbond De Unie zijn positie ‘onhoudbaar’.

27 mei