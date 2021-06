Tweelingbroer Jasper (24) veroorzaakte verkeersdrama bij Borger, nabestaanden woest om beschuldigingen

,,Uit het onderzoek is niet precies duidelijk geworden met welke snelheid diegene reed’’, zegt een woordvoerster over het ongeluk. ,,Ook werd er eerder gedacht dat iemand van een talud was gereden, maar dat blijkt nu dus niet het geval.” De twee auto’s raakten van de weg en daarbij raakten nog drie auto’s betrokken.

Dollemansrit?

Nabestaanden van de bestuurder reageren woest op de aantijgingen. ,,We lezen van alles in de media wat helemaal niet door de politie is bevestigd. Niemand weet wat er precies is gebeurd. De dingen die wij teruglezen, daar herkennen wij Jasper helemaal niet in”, laat zijn tweelingbroer Joost in een reactie weten.

De oom van Jasper is met stomheid geslagen: ,,We gingen ervan uit dat Jasper niet de veroorzaker van het ongeluk was. Dat blijkt nu dus wel zo te zijn, al blijft onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het is in de eerste plaats een vreselijk ongeval, voor alle partijen. We kunnen er helaas niets meer aan veranderen, en Jasper kan het niet meer navertellen. Het is lastig om hier iets van te zeggen, het is gewoon heel erg.”