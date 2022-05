Tweeling die zingt voor overleden vader verrast door K3: ‘Zou alles ruilen, voor nog één seconde met jou’

Vlak voor de Paasdagen in 2020 overleed Hans. Tien onzekere weken had hij op de intensive care gelegen. Iets wat leek op buikgriep mondde uit in een ernstig probleem in zijn hersenstam, daar bovenop kreeg hij corona. Zijn vrouw Marleen was op dat moment hoogzwanger en beviel in hetzelfde ziekenhuis van zoontje Gijs. Vier keer kon Hans zijn jongste kind zien. Op de intensive care werd de enige foto gemaakt waarop het gezin compleet is: Hans, Marleen, tweeling Anna en Stan, baby Gijs. Toen overleed hij. Hans werd 41 jaar.