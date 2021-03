Tweede verdachte van ‘vergismoord’ op klusjesman in Beuningen opgepakt

Volgens de politie is de woning van de vandaag aangehouden verdachte doorzocht. De politie geeft op dit moment geen verdere details.



De vrijdag opgepakte man is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris die heeft bepaald dat hij nog zeker twee weken in voorarrest blijft. De twee verdachten zitten in beperking en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.



Nijmegenaar Kilicsoy (49) werd in juli vorig jaar op klaarlichte dag doodgeschoten in Beuningen. De recherche meldde recent dat het onderzoek erop wijst dat de man een onschuldig slachtoffer is en dat de daders een andere persoon voor zich hadden.



Eerder werden er al drie mensen opgepakt omdat ze de auto’s gestolen zouden hebben die bij de aanslag gebruikt zijn. Zij zijn vrijgelaten na verhoor, maar blijven wel verdachte.