Tweede verdachte opgepakt voor dood Van Luijn

In het onderzoek naar de doodgeslagen Wouter van Luijn (34) op Mallorca is een tweede verdachte gearresteerd. Die zou met een al eerder gearresteerde medeverdachte verantwoordelijk zijn voor de beroving met dodelijke afloop van de Amsterdamse filmeditor.

De tweede verdachte is een 18-jarige man met de Spaanse nationaliteit. Hij is in beschuldiging gesteld van betrokkenheid bij de beroving en dood van de Amsterdamse filmeditor, meldt de Spaanse nieuwssite ultimahora.es. Volgens haar werd de tiener na verhoor en het afleggen van een verklaring weer vrijgelaten.

Zowel hij als de eerste verdachte, die vanmorgen werd voorgeleid voor verhoor door de rechter-commissaris (zie hieronder), zouden jongeren zijn die geen deel uitmaken van de zigeuner-clan die gewoonlijk opereert in 'drugswijk' San Banyo waar Van Luijn bewusteloos werd geslagen. Dit zou de hypothese bevestigen dat het motief van de twee mannen 'roof' was die uitdraaide op de dood van de Nederlander.

De tweede verdachte is geïdentificeerd aan de hand van verklaringen van medeverdachte Adrian F.F. Hij werd vrijdag gearresteerd wegens tegenstrijdige verklaringen over wat er donderdagnacht precies gebeurd zou zijn met Wouter van Luijn.

Cocaïne

De filmeditor uit Amsterdam was volgens de nieuwssite op een feest in Calviá en besloot omstreeks vier uur drugs te gaan kopen. Hij vroeg twee Spaanssprekende Pakistani hem te vergezellen naar Son Banya en op te treden als tolk. Van Luijn wilde naar verluidt cocaïne kopen van een dealer, zou daarbij opvallend zijn portemonnee hebben getoond en toen plotseling zijn neergeslagen door de drugsverkoper.

De bewusteloze Nederlander zou van de plek van de beroving in straat nummer 5 zijn vervoerd naar Camí de la Milana in Son Ferriol om alle sporen uit te wissen. Daarna zou de eerste verdachte Van Luijn naar het ziekenhuis hebben gereden met een gehuurde VW Tiguan.

De Nederlander had 700 euro in zijn portemonnee, zo meldden ultimahora.es en het Duitse Mallorcamagazin op basis van politiebronnen, en verzette zich toen het duo het geld afpakte. Daarop sloegen de twee mannen hem. Door de klap zou een aneurysma in de hersenen (ballonvormige uitstulping aan de onderkant van de slagaders) zijn gebarsten waardoor Van Luijn een bloeding kreeg tussen schedel en hersenen die hem fataal werd.

Verslechterde gezondheid

Volgens ultimahora.es zijn er gefundeerde vermoedens dat de Nederlander voorafgaand aan de beroving ook al cocaïne gebruikte. Daardoor was zijn gezondheidstoestand verslechterd. Autopsie op het lichaam van Luijn wees uit dat hij slechts wat blauwe plekken in zijn gezicht had en vermoedelijk niet zou zijn gestorven als hij in een betere toestand was geweest en geen aneurysma had gehad.

Bekijk hieronder de nieuwsvideo over de dood van Wouter van Luijn:

Volledig scherm Wouter van Luijn bij de première van de film Wolf. © Twitter