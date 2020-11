Tweede verdachte aangehouden in zaak verdwijning Sumanta Bansi (22)

Het is een mysterie wat er met de vrouw is gebeurd. Agenten hebben vandaag voor de tweede keer een verdachte aangehouden, een 63-jarige man uit Hoorn. De politie kan verder niks kwijt over de mogelijke betrokkenheid van de verdachten.

De recherche onderzoekt wat de precieze rol van de twee mannen bij de verdwijning is. De 34-jarige man die eerder werd opgepakt komt uit Rijswijk. Hij kwam in beeld tijdens ‘langdurig rechercheonderzoek’ zei een politiewoordvoerster toen.

Sinds februari vermist

In november 2018 werd Bansi bij de politie opgegeven als vermist. Het gastgezin in Hoorn, waar ze verbleef, had haar sinds februari niet meer gezien. Uit onderzoek blijkt dat haar telefoon voor het laatst is gebruikt op zondagavond 18 februari 2018 rond 21.45 uur.

De politie stelde vrij snel vast dat de destijds 22-jarige vrouw hoogstwaarschijnlijk het slachtoffer is geworden van een misdrijf en niet meer in leven is.

Spanningen

Sumanta Bansi startte in 2016 haar studie biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. In die periode woonde ze bij een bevriend echtpaar in Hoorn.

In de zomer van 2017 raakte de student onverwachts zwanger waardoor er spanningen ontstonden in haar sociale omgeving. In overleg met het traditionele Surinaams-Hindoestaanse gezin waar ze bij inwoonde, besloot Bansi abortus te plegen. In februari 2018, de maand dat ze voor het laatst is gezien, raakte de student opnieuw zwanger.

Bansi’s lichaam is nog altijd niet gevonden ondanks meerdere zoekacties op verschillende locaties in het Robbenoordbos in de kop van Noord-Holland, en in het water langs de Afsluitdijk.

