Tweede tiener opgepakt voor schietpartij waarbij Roffinho (17) omkwam: 15-jarige Dordtenaar

Met video 100.000 euro van ziekenhuis, maar voor Sylvia (57) is de strijd niet voorbij: ‘Gaat me niet om geld’

Ze heeft nog maar heel even te leven. Sylvia van der Veen (57) is ongeneeslijk ziek. En ze is ervan overtuigd dat dat voorkomen had kunnen worden. Ze klaagde het ziekenhuis aan, verloor de rechtszaak, maar kreeg toch 100.000 euro. ,,Ik ben niet klaar voor de dood, ik probeer zo veel mogelijk te leven.”

18:02