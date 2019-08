Tweede hittegolf van het jaar is een feit: 30 graden in De Bilt

Rond het middaguur ging het ineens hard met de temperatuur. Om 11.50 uur was het in De Bilt 28,7 graden, twintig minuten later tikte de thermometer de 29,7 graden aan. Om 12.40 uur werd de 30 graden bereikt en daarmee een officiële landelijke hittegolf. ,,De hittegolf waar we nu mee te maken hebben is erg laat en een record. Nog nooit werd er zo laat in het zomerseizoen een hittegolf geregistreerd. Het oude record stamt uit 2001. Toen was er sprake van een hittegolf die liep van 22 augustus tot en met 26 augustus", zegt Klaassen.



De eerste landelijke hittegolf van dit jaar liep van 22 juli tot en met 27 juli. Het was in die periode een paar dagen extreem warm. Op 25 juli werd het toen 37,5 graden in De Bilt, de hoogste temperatuur ooit gemeten op het hoofdstation van het KNMI. Op dezelfde dag werd ook de hoogste temperatuur gemeten in Nederland sinds de start van de metingen. Op vliegbasis Gilze Rijen gaf de thermometer een extreme 40,7 graden aan.



Gisteren was er in meerdere provincies al sprake van een derde regionale hittegolf. Onder andere in Brabant, Limburg en Gelderland werd voor de derde keer dit jaar aan de voorwaarde van een hittegolf voldaan.