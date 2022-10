Tweede amber alert in één week: hoe vermiste Haagse jongen (11) in goede gezondheid terugkeerde

Na het tragische einde van de zoektocht naar Hebe en Sanne eerder deze week volgde er zaterdagavond opnieuw een amber alert. In Den Haag werd opgeschaald naar het ultieme opsporingsmiddel om een 11-jarige jongen te vinden die vrijdagmiddag niet was thuisgekomen van school. Een reconstructie van een ‘intensieve’ zoektocht, met goede afloop.

Na uitgebreid onderzoek staat de politie zaterdagavond om 19.00 uur in de startblokken om het bericht de wereld in te slingeren. De vermissing van een 11-jarig jongetje uit Den Haag wordt als dusdanig urgent aangemerkt, dat er nog maar één opsporingsmiddel op tafel ligt.

Via alle mogelijke kanalen van de politie volgt dan het amber alert, iets wat iedereen in Nederland nog vers op het netvlies heeft staan van eerder deze week. In de zoektocht naar de gehandicapte Hebe en haar begeleider Sanne werd hetzelfde noodmiddel gebruikt. Het tweetal overleeft het niet en wordt uiteindelijk woensdagavond langs de weg aangetroffen in de auto van Sanne. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval.

Vele zoekteams

De vele zoekteams die in twee dagen tijd op de been werden gebracht voor het duo, waren indrukwekkend om te zien. Iedereen in de omgeving Brabant en daarbuiten wilde een steentje bijdragen aan de zoektocht. Als de politie op dinsdagavond een amber alert rondstuurt, beseft iedereen dat het gaat om een levensbedreigende situatie van een kind.

Volledig scherm Politie zoekt zaterdagavond in de omgeving van de Fluitenbergstraat bij het Zuiderpark. © Regio15

Dat amper drie dagen na het tragische bericht van hun vondst er opnieuw voor het hoogste opsporingsmiddel wordt gekozen, hield waarschijnlijk niemand voor mogelijk. Eerder deze week zei een woordvoerder van de politie nog tegen deze site dat een amber alert gemiddeld twee keer per jaar op landelijk niveau wordt uitgestuurd.

Zaterdagavond ging het om een 11-jarige jongen uit Den Haag. Hij was een dag eerder op de fiets vertrokken van school, maar nooit thuis aangekomen. De politie zegt de melding zaterdag pas om 12.00 uur te hebben ontvangen. Onduidelijk is nog wat er in de tussentijd gebeurd en gemeld is.

Geen aanknopingspunten

Dan worden alle registers opengetrokken. Er wordt gezocht in de wijk, met een politiehelikopter in de lucht en rondgevraagd naar getuigen. Het blijkt niet voldoende, want aanknopingspunten vindt de recherche niet.

Het leidt tot het tweede amber alert in één week tijd in Nederland. De zoekteams die in Brabant actief waren zijn nauwelijks bekomen van de tragische afloop als de volgende melding alweer binnenkomt.

De school waarvan de jongen vrijdagmiddag vertrok is ook op de hoogte. Even na het amber alert worden leerlingen en ouders op de hoogte gebracht via een intern bericht. ‘Een leerling van onze school wordt vermist’, begint het.

Quote Hij is gistermid­dag na schooltijd gewoon van school vertrokken op zijn fiets, maar niet thuis aangekomen De school van de jongen

‘Hij is gistermiddag na schooltijd gewoon van school vertrokken op zijn fiets, maar niet thuis aangekomen.’ De school wijst de leerlingen en ouders op het zojuist uitgegeven amber alert. ‘Laten we bidden voor hem, zijn familie, klasgenoten en andere betrokkenen.’

Een alerte voorbijganger

Bezorgde ouders van leerlingen van de school komen direct in actie. In alle groepsapps wordt het nieuws besproken en leggen ouders die willen helpen ideeën voor om in actie te komen. Eén van de ingangen van het Zuiderpark wordt als startpunt afgesproken, waarna verschillende groepen op pad gaan.

De politie is intussen ook op meerdere locaties op onderzoek uit. Een alerte voorbijganger tipt de politie als hij bij de Uithof een jas vindt. De politie komt samen met de vader van de jongen ter plaatse, maar de jas blijkt niet van de vermiste jongen te zijn.

Volledig scherm In de omgeving van het Zuiderpark werd zaterdag grootschalig gezocht naar de jongen. © Regio15

Dan volgt er rond 21.30 uur nog een waardevolle tip. De vermiste jongen blijkt 's middags te zijn gezien in winkelcentrum Mall of the Netherlands, in Leidschendam. Agenten snellen zich naar het enorme winkelcomplex om beelden op te vragen.

Waar de politie eerst nog een slag om de arm houdt (de jongen is ‘mogelijk’ gezien), wordt niet veel later duidelijk dat het gaat om de gezochte tiener. Nieuwe camerabeelden worden verspreid en Leidschendam is nu ook rood omcirkeld door de recherche.

Steeds drukker

Maar een duidelijk spoor richting het vinden van de jongen ontbreekt nog. Groepen vrijwilligers worden langzaam gevormd om op pad te gaan: slapen zonder te weten waar hij is, kunnen ze toch niet. Dus wordt het steeds drukker bij het Zuiderpark en rond de Mall of the Netherlands.

De groepen zijn amper op pad of even na middernacht volgt het verlossende bericht. Na een ‘intensieve’ zoektocht is de vermiste jongen terecht. In goede gezondheid wordt hij aangetroffen in Den Haag. Grote opluchting klinkt er vanuit Den Haag, Leidschendam en op sociale media.

Normaal twee keer per jaar, nu twee amber alerts in één week tijd. Des te blijer reageert men in Den Haag en omstreken dat het ultieme opsporingsmiddel nu wel een positief einde kent. Na een tragische week in de zoektochten had Nederland de woorden ‘in goede gezondheid aangetroffen’ weer even nodig.

