Tweede aanhouding voor brandstichting 5G-zendmast, nu voor Dronten

De politie heeft vandaag een tweede aanhouding verricht in de jacht op de complotdenkers die 5G-zendmasten in brand steken. Het gaat om een 24-jarige man uit Swifterbant die verdacht wordt van brandstichting in een zendmast in Dronten. Of de man iets te maken heeft met een gisteren al aangehouden 34-jarige brandstichter in Groningen, is nog niet duidelijk.

Twee weken geleden werd geprobeerd de mast aan de Guldendreef in Dronten in brand te steken. De brand werd toen bij de brandweer gemeld als een ‘afvalbrand’ en kon met een klein beetje schuim worden geblust. Erg spannend was het niet, maar de poging paste in een bizar rijtje van incidenten rond 5G-zendmasten.

Een groeiend aantal mensen gelooft dat er een link is tussen het snelle 5G-internet en corona, ook al is daar geen enkel bewijs voor. Stralingsexperts hebben herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat het nieuwe, snelle 5G-netwerk geen risico voor mensen vormt en dat het coronavirus zich ook heeft verspreid in landen waar nog geen 5G in gebruik is.

Maar de complotdenkers laten zich moeilijk overtuigen. De afgelopen weken woedde in maar liefst negentien van dergelijke masten brand of werd een poging daartoe gedaan. Dat was onder andere het geval in Tilburg, Oudenbosch, Veldhoven, Liessel, Nuenen en Rotterdam. Dronten (10 april) was het zesde incident in dat rijtje.



De politie onderzoekt of er sprake is van een crimineel netwerk. De brandstichtingen worden als zeer ernstig beschouwd omdat het landelijke alarmnummer 112 daardoor minder goed bereikbaar kan zijn.

Gisteren werd al een 34-jarige man aangehouden voor brandstichting bij een zendmast in Groningen. De man werd opgepakt nadat Opsporing Verzocht beelden had laten zien. Gisternacht werd nog een poging tot brandstichting gedaan in een mast in Rotterdam.

Bekijk hieronder op de kaart waar de verschillende brandstichtingen zijn geweest. Visualisatie gemaakt door Nienke Bakker en Dominique Voss.