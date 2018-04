Tweede aanhouding in 'kofferbakmoord'

VIDEO Studente opgesloten in eigen kamer, huisbaas laat deur dichtschroeven

13:59 De politie is een onderzoek gestart naar de vrijheidsberoving van een 21-jarige kamerhuurster. Zij deed aangifte van 'opzettelijke vrijheidsberoving' nadat ze in haar studentenkamer in Groningen werd opgesloten door de pandeigenaar. Hij schroefde de kamerdeur dicht terwijl de vrouw in haar kamer in bed lag.