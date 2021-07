Twee verdachten gewelddadige dood Carlo (27) op Mallorca meldden zich bij politie

Veevoeder­be­drijf ziet de Maas stijgen maar kan niet veel doen: ‘Dijk bouwen en kaarsje opsteken’

17 juli Pal aan de Maas in Maashees is veevoederbedrijf Havens een dijk aan het aanleggen. Als de kelders onderlopen heeft het bedrijf een groot probleem, zegt directeur Joris Kaanen. ,,Dit is wat we kunnen doen. Een dijk bouwen en een kaarsje opsteken.’’