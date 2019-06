Twee ton aan kleding gejat bij PSV, buit na undercoveractie weer terug

De diefstal vond plaats in de nacht van vorige week dinsdag op woensdag. Daarbij werd ingebroken in de kleedkamers op de Herdgang. Het ging daarbij onder meer om trainingspakken, shirts en hoodies. De kleding is nog niet op de markt en maakt onderdeel uit van de nieuwe kledingcollectie van PSV.

Fanshop PSV

Terwijl de politie onderzoek deed naar de diefstal, kreeg de fanshop van PSV een telefoontje van een onbekende man die meer van de diefstal wist. Hij vertelde dat hij als tussenpersoon voor een paar duizenden euro’s wel kon zorgen dat de gestolen kledingcollectie terug in het bezit van de voetbalclub zou komen. Na overleg met de recherche werd een afspraak gemaakt op een locatie in Gelderland.

Als decor voor de deal werd uiteindelijk gekozen voor een loods in Winterswijk. Donderdagmiddag kwamen drie mannen op het afgesproken tijdstip tevoorschijn bij de loods: „Ze dachten te maken te hebben met medewerkers van PSV, maar in werkelijkheid hadden ze afgesproken met twee agenten in burger. Tijdens de ontmoeting in de loods werd het gebouw omsingeld door agenten. Onze verdachten zaten in de val”, zo vertelt de recherche in een persbericht van de politie.