ANWB verwacht zware vrijdagavondspits

Schipper fatale aanvaring opgepakt, 56-jarige man uit Drenthe omgekomen

11:48 Een van de schippers die betrokken waren bij de fatale aanvaring vandaag in de haven van Scheveningen is aangehouden. De andere schipper raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. Hij wordt op een later moment gehoord. Dat meldt de politie vandaag. Die laat ook weten dat de persoon die gisteren om het leven is gekomen, een 56-jarige Drentenaar is.