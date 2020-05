Twee schietpartijen kort na elkaar in Almere

video Wirwar aan winkelre­gels funest voor draagvlak coronamaat­re­ge­len

In de ene winkel verplicht een winkelmandje, in de andere een kar. Hier handen desinfecteren, daar een klantenkaart. Veel winkeliers bedoelen het goed, maar de wirwar aan regels is funest voor het draagvlak dat er is voor de coronamaatregelen. ,,Mensen moeten de grote lijn erachter wel begrijpen, wil je dat ze begrip houden.''