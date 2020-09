Twee Nederlandse militairen gewond door explosie tijdens oefening Tsjechië

Grote slag in strijd tegen Whats­App-frau­de: meesterop­lich­ters ontmaskerd en de cel in

18:52 Grootschalige fraude via WhatsApp, waarbij één van de slachtoffers maar liefst 12.500 euro afhandig werd gemaakt nadat diegene in een fout bericht was getrapt. Twee mannen van 28 jaar uit Deventer sloegen meerdere keren op deze manier toe. De rechter heeft ze vandaag veroordeeld tot jarenlange celstraffen.