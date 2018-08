Twee mannen overvallen en mishandelen krantenbezorger

Gijs van Dam doet opnieuw aangifte tegen Jelle Brandt Corstius om smaad

13:34 Tv-producent Gijs van Dam heeft voor de tweede keer aangifte gedaan tegen schrijver Jelle Brandt Corstius wegens smaad. Dat zegt zijn advocaat Peter Plasman vandaag in Trouw. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam bevestigt dat de aangifte is ontvangen.