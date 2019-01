Twee mannen opgepakt in viervoudige moordzaak Enschede

De mannen uit Sint Willebrord - een kerkdorp tussen Breda en Roosendaal - worden ervan verdacht een wapen te hebben geleverd aan drie eerder aangehouden verdachten. Na de aanhouding is de politie gestart met een doorzoeking in een woning in het Brabantse kerkdorp Sint Willebrord.



De viervoudige liquidatie in Enschede staat te boek als de grootste moordpartij in de Twentse geschiedenis. Vier mannen werden in november aan de Van Leeuwenhoekstraat tegelijk doodgeschoten, op klaarlichte dag.



De politie verrichtte eind november drie arrestaties. Dat ging om Camil A. en zijn zonen Dejan en Denis. Zij zitten nog altijd vast. Tegen de drie is een waslijst aan bewijs verzameld door de politie.