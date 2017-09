Twee lichamen mogelijk week in water in Giethoorn

Een getuige zag de lichamen omstreeks 10.20 uur drijven en waarschuwde de politie. Die heeft de vindplaats nu afgezet voor onderzoek.



Op de plaats waar de lichamen zijn aangetroffen was vorige week woensdag 13 september een verkeersongeval gemeld waarbij een auto te water was geraakt.



,,We onderzoeken de identiteit van de slachtoffers en of er een verband is met een ongeval vorige week. Toen kwam een auto in het water terecht'', aldus een politiewoordvoerder. Sindsdien is naar slachtoffers gezocht.