Twee lichamen in gevonden Kia Picanto zijn waarschijnlijk Hebe en Sanne

De politie zegt er niet aan te twijfelen dat de twee doden in de gevonden Kia Picanto bij knooppunt Empel (A59/A2) de vermiste Hebe (10) en Sanne (26) zijn. Een woordvoerder van de politie zegt dat een agent woensdagavond bandensporen zag bij het knooppunt. Daarop is een politiehelikopter ingeschakeld die de auto vond. Er zijn meerdere ambulances en een forensisch arts ter plekke. Dat geldt tevens voor families van de vermiste Sanne (26) en Hebe (10).

De auto ligt aan de linkerkant van de weg in het water in een flauwe bocht van knooppunt Empel. Deze plek ligt op de route van Raamsdonksveer naar Vught.

De verbindingsweg van de A59 naar de A2 in zuidelijke richting is afgesloten. De boel is ruim afgezet met linten. Volgens Rijkswaterstaat is de weg dicht tot donderdagochtend 05.00 uur.

Al de gehele dag - en ook gisteren - is gezocht naar de gehandicapte Hebe uit Vught en haar begeleidster Sanne. Dat gebeurde op tal van plaatsen in Brabant. In totaal is zeker zeventig vierkante kilometer doorzocht door politie en meerdere groepen vrijwilligers. Op verschillende plekken is in het water gezocht.