Twee koningspythons op straat gedumpt in Amsterdam

De reptielenopvang ziet dit het vaakst vlak voor of na een vakantieperiode, maar ook met kerst. "Mensen willen dan blijkbaar van hun dier af. Soms worden ze met terrarium en al bij het grofvuil gezet," zegt Dumont. Koningspythons zoals dit weekend, worden volgens hem het vaakst achtergelaten.



Toegestane huisdieren

De onduidelijkheid over de regelgeving noemt Demont een andere reden dat eigenaren hun beesten dumpen. Zo wordt al jaren gesteggeld over een nieuwe lijst met toegestane huisdieren. Daarop ontbreken volgens hem bijna alle reptielen.



"Mensen zijn bang dat ze straks strafbaar zijn met een python in huis," zegt Dumont. Dat is niet het geval: wie al een straks verboden dier in huis heeft, mag dat houden. Een nieuwe slang in huis halen is alleen niet toegestaan. Dumont hoopt dat snel duidelijk is wanneer de nieuwe huisdierenlijsten zullen ingaan.