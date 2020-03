Twee kinderen in Nederland besmet met coronavirus: 'Niet meer naar school geweest’

Na terugkomst in Nederland is het kind uit Alphen niet meer naar school geweest en is het in thuisisolatie geplaatst. Mensen met wie het kind in contact is geweest zijn in kaart gebracht. Zij krijgen van de GGD instructies.



Het jongste kind uit het gezin van de Amsterdamse vrouw waarbij afgelopen week het coronavirus werd geconstateerd en dat nu ook besmet blijkt, was niet met de ouders mee naar Lombardije. Dat betekent dat het kind in Nederland het virus heeft opgepikt en de moeder (of haar partner) besmettelijk is geweest vóór ze in quarantaine ging. Het goede nieuws is dat het kind meteen bij de allereerste klachten is getest en in isolatie is gegaan.

,,Het virus bij haar kindje is echt in het allervroegste stadium geconstateerd,” aldus Aura Timen, hoofd van het centrum landelijke coördinatie infectieziektebestrijding van het RIVM. ,,Dat is op zich niet verrassend natuurlijk. Je gaat met je eigen kinderen intiemer om dan met andere mensen. Sowieso vindt overdracht van het virus voornamelijk plaats binnen gezinnen.”

Geen maatregelen

De moeder heeft, voordat ze in isolatie ging, nog wel een kinderdagverblijf bezocht. Ook was ze luizenmoeder op een school waar een van haar andere kinderen op zit. Bij dát (iets oudere) kind is het virus niet vastgesteld. De vrouw heeft drie kinderen. Bij twee daarvan is dus géén besmetting geconstateerd.

De gemeente Amsterdam neemt geen maatregelen naar aanleiding van de besmetting van de vrouw. ,,Er is geen reden voor onrust,” zo verklaarde burgemeester Halsema. Ook kunnen evenementen en sportmanifestaties gewoon doorgaan. ,,Amsterdammers hoeven zich niet belemmerd te voelen in hun doen en laten,” aldus Halsema.

Scholieren

Een leerling van het Willem de Zwijger College in Papendrecht is vandaag overigens getest op het coronavirus. De uitslag is nog niet bekend. ,,We hebben tegen onze leerlingen gezegd: als je het niet vertrouwt, blijf dan thuis en ziek eerst uit’’, vertelt Janke van der Zaag, voorzitter van het college van bestuur van het Willem de Zwijger College. ,,Eén leerling van ons die in een risicogebied is geweest én ziekteverschijnselen heeft, is niet op school verschenen. Via de GGD is een test uitgevoerd. We wachten nog op de uitslag.’’

Een leerling en een docent van het Stedelijk Dalton Lyceum blijven uit voorzorg thuis vanwege het coronavirus. Beiden voelen zich niet ziek, maar zijn tijdens de voorjaarsvakantie in respectievelijk het Midden-Oosten en Italië geweest. De docent heeft wel verkoudheidsklachten.

Limburgse vader

Een minderjarige zoon van een Limburgse vader blijkt daarentegen wél besmet met het coronavirus. Hij verblijft niet in Nederland, maar zit samen met het gezin in thuisquarantaine in het Duitse Langbroich.