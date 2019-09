Twee jongens (6 en 9) komen om bij woningbrand Brabant, vader en oma gewond na reddingspoging

Video/updateEen logeerpartij in het Brabantse dorpje Strijbeek is uitgemond in een inferno: twee jongens van 6 en 9 jaar oud zijn om het leven gekomen bij de woningbrand. Een oma en een vader moesten per ambulance worden afgevoerd naar het ziekenhuis, nadat zij de kinderen probeerden te redden uit de brandende woning. De oma verloor een kleinzoon en de vader trachtte tevergeefs zijn zoon te redden.

De brand brak even voor middernacht uit in een houten woning aan de Daesdonckseweg in een bosrijk gebied in het dorpje Strijbeek in de buurt van de Belgische grens. Om kwart voor twaalf rukte de brandweer met de hoogste prioriteit uit. Het houten huis werd al gauw een inferno: de vlammen sloegen metershoog uit het dak en alles stond in lichterlaaie.

De jongens logeerden bij de vrouw. Zij is de oma van een van de twee omgekomen kinderen. Het andere slachtoffer was een vriendje. De vrouw en een derde kind wisten tijdig uit de woning te ontsnappen. De familie komt uit Rotterdam. De ouders van het andere kind, die in de omgeving wonen, waren ook ter plaatste.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Bij een brand in een woning in het Brabantse Strijbeek zijn twee kinderen om het leven gekomen. De brand brak even voor middernacht uit in een houten woning aan de Daesdonckseweg in een bosrijk gebied. © ANP

‘Drama’

Een woordvoerder van de politie spreekt van een ‘drama’. Het gaat om een houten chalet in een bosperceel dat alleen te bereiken was via een onverharde weg. De chalet stond zodanig in brand dat de agenten niet meer naar binnen konden. Ook de brandweer, die een minuut later arriveerde konden de woning niet meer betreden.



Er was nog even de hoop dat de kinderen uit de woning gevlucht waren en de omgeving werd afgezocht met politiehonden. Maar dat bleek ijdele hoop, want korte tijd later werd de gruwelijke waarheid duidelijk toen brandweermannen op de eerste verdieping de twee stoffelijke overschotten aantroffen. De jongens hadden de brand niet overleefd. Volgens de politie-woordvoerder zijn de kinderen alle drie nog geen 10 jaar oud. De kinderen lagen vermoedelijk te slapen toen de brand uitbrak in het huis.

Naastgelegen chalet

Bij de brand is de vrouw die er woonde gewond geraakt, evenals de vader van een van de kinderen. Hij sliep in een naastgelegen chalet en wilde de brandende woning ingaan om de kinderen te redden. Hij liep daarbij brandwonden op. Ook de moeder sliep in dat chalet.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm De vader raakte gewond in een poging zijn kinderen te redden © Perry Roovers - MaRicMedia

Traumahelikopter

Even voor middernacht rukte ook nog een traumahelikopter uit om hulp te verlenen. Medewerkers van de ambulancedienst en toegesnelde familieleden ontfermden zich over de twee gewonden en de andere familieleden. De familie van de slachtoffers krijgt medische en psychische zorg van de GGD.



Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De houten woning, die parallel ligt aan de A58 bij Breda, is door de brand grotendeels verwoest. De berging van de lichamen was lastig omdat de woning niet meer stabiel is.

Plaats-delict

Hoewel er geen aanwijzingen zijn van een strafbaar feit of verwijtbaar gedrag heeft de politie toch een onderzoek ingesteld. Dat wordt altijd gedaan als er sprake is van een niet natuurlijke dood, in dit geval als iemand overlijdt aan een ongeval. Dat onderzoek bestaat onder andere uit een forensisch onderzoek, een schouw van de twee lichamen en een tactisch onderzoek door de recherche. De omgeving van de woning is gemarkeerd als plaats delict, al gaat de politie niet uit van opzet.

Voor het onderzoek worden de direct betrokkenen gehoord en eventueel getuigen. Volgens de politie is het om ‘begrijpelijke redenen’ de komende tijd niet mogelijk om de direct betrokkenen te horen. Het onderzoek zal dan ook minimaal enkele weken in beslag gaan nemen. De burgemeester van de gemeente Alphen-Chaam, waar het dorpje Strijbeek deel vanuit maakt, is op de hoogte gebracht en er zal ook contact gezocht worden met de scholen waar de twee jongens op zitten. Uit privacyoverwegingen deelt de politie vooralsnog niet meer informatie.

Verslaggever Jacques Hendriks is ter plaatse in Strijbeek waar de politie en brandweer nog volop onderzoek doen:

Volledig scherm Het hele huis stond in lichterlaaie. © Perry Roovers - MaRicMedia

Volledig scherm De woning was niet meer te redden. © Perry Roovers - MaRicMedia

Volledig scherm De vlammen sloegen metershoog uit het dak. © Perry Roovers - MaRicMedia