Twee jongens (12 en 14) staande gehouden voor mishandelen en doden babyeendjes

De babyeendjes werden zaterdag dusdanig toegetakeld dat ze, op twee na, stierven. Zij worden verzorgd in een opvangcentrum.

Herkend

Volgens de politie werden de jongens gisteren opnieuw gezien bij het park. Iemand van de dierenambulance herkende ze in de buurt van de locatie van het incident en belde de politie. Daarop werden ze staande gehouden.



Het gaat om jongens van 12 en 14 jaar. ,,We hebben meteen een gesprek gehad met hun ouders”, aldus de woordvoerster van de politie Oost-Brabant. ,,Hierna worden ze vermoedelijk, vanwege hun leeftijd, doorgestuurd naar HALT.” Daarbij wordt gekeken of ze in het verleden eerder in aanraking zijn geweest met de politie.

Volledig scherm Acht piepkleine eendjes zitten na het incident in de opvang. Twee overleefden het. © Vooropvang de Maashorst

‘Gelukkig’

Vooropvang de Maashorst, waar de gewonde eenden zaterdag naartoe werden gebracht, zegt ‘gelukkig te zijn’ dat de jongens zijn aangehouden. ,,Ze werden herkend op straat, omdat wij daar rondliepen in de hoop ze te treffen”, vertelt de eigenaresse van de opvang. ,,Uiteindelijk gebeurde dat ook: ze werden herkend en we belden de politie, die er gelukkig snel was.”



,,Ze verdienen wat mij betreft een behoorlijke straf voor wat er gebeurd is, ondanks dat ze minderjarig zijn. Want dit ging echt veel te ver.”

Frisdrank over moedereend

Twee meisjes zagen hoe de jongens eerst cassis over een broedende moedereend gooiden en haar zo van het nest verjaagden. ,,Ze liet haar tien eieren achter en die werden één voor één kapot gegooid. Op twee eieren na, want de meisjes zagen dat de jongens die in hun jaszakken staken.”



Die twee babyeendjes zijn uiteindelijk opgehaald en naar de opvang gebracht, waar ze levend uit het ei kropen. Volgens de eigenaresse is het erg moeilijk om de twee eendjes in de opvang in leven te houden. ,,Ze zijn gewoon te vroeg uit het ei gekomen. Als een hoopje ellende kwamen ze binnen. Wij kunnen ze alleen maar warm houden en eten proberen te geven. Alleen bij het niet-gewonde eendje lukt dit.”

Volledig scherm Een aantal van de overleden jongen. © Vooropvang de Maashorst

