Twee jaar corona heeft ons veranderd: ‘We zijn de ander als gevaar gaan zien’

Doe het maar eens. Probeer iemand een hand te geven en zie dan hoe Nederland is veranderd. Dat wat altijd zo vanzelfsprekend was, is dat nu niet meer. Eerst is er altijd even die kleine verwarring. Wat doen we? Een elleboog? Die is misschien alweer een beetje uit. Een kiese stap achteruit? Waarom niet? Het kan maar meteen duidelijk zijn dat er géén hand wordt gegeven. Een boks? Altijd goed, maar misschien wat popi. Heel even de rechterhand naar het hart dan, met een korte buiging van het hoofd, een mooie gewoonte uit het Midden-Oosten? Of steken we heel resoluut wél een hand uit en dan maar kijken of de ander meegaat?