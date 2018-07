Twee Friese restaurants getroffen door brand

Bij De Twee Broertjes aan de Grote Bredeplaats in Harlingen ontstond de brand in het dak van het restaurant, zo meldt de brandweer. Een voorbijganger zag de vlammen uit het dak slaan en alarmeerde de hulpdiensten. Boven het restaurant is een woning, maar niemand raakte gewond. Het is onduidelijk hoeveel schade het pand en omliggende gebouwen hebben opgelopen.



De Friese brandweer laat weten dat er asbest in het pand is verwerkt. Het is nog onduidelijk of er ook asbest bij de brand is vrijgekomen. Daarvoor wordt nu een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld.