Twee doden lagen al langere tijd in Nijmeegse flat

VIDEODe politie heeft zaterdagmiddag twee doden aangetroffen in een woning aan de Spieghelhof in Nijmegen. Volgens de politie lagen de lichamen waarschijnlijk al lange tijd in de woning. Dat zou ook de hinderlijke geur verklaren die buurtbewoners hebben geroken.

Doordat de overleden personen al langere tijd in de flat liggen is volgens de politie het onderzoek en ook de identificatie een stuk complexer. Vaststellen wie de slachtoffers zijn, zal daardoor enige tijd duren, zegt een politiewoordvoerder. Een team van Forensisch Onderzoek is in de flat aan het werk.

Rond 12.30 uur kreeg de politie de melding dat er zich in een van de woningen aan de Spieghelhof mogelijk een stoffelijk overschot zou bevinden. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en vonden in een woning op de tweede verdieping van een galerijflat twee overleden personen. Hun doodsoorzaak is nog niet bekend.

De woning waarin de doden zijn gevonden werd na de vondst afgezet door de politie. Agenten patrouilleerden er voor de deur. Vooralsnog kan een misdrijf niet worden uitgesloten.

Stank en vliegen

Volgens bewoners van andere woningen in de galerijflat zouden de twee slachtoffers een moeder en haar dochter zijn. De moeder - die nog twee andere dochters en twee zonen zou hebben - zou rond de leeftijd van 60 jaar zijn, haar man zou wegens ziekte in een verzorgingshuis verblijven. De leeftijd van haar dochter is onbekend.

Directe buren hadden de twee, die volgens hen nogal op zichzelf leefden, al weken niet meer gezien. Volgens de buren zou de politie gealarmeerd zijn vanwege de stank.

Een buurvrouw vertelt dat ze wel wat geroken had in de naastgelegen woning, waarvan de bewoners al maanden op vakantie zijn. Ze verzorgt er de planten en had vanwege de lucht die er hing deze week nog wat ramen opengezet.

Buiten de galerijflat is inderdaad een sterke geur waarneembaar. Er zitten ook vliegen op de ramen van de woning waarin de slachtoffers zijn gevonden. Volgens de buurt waren de lichamen al in een staat van ontbinding toen ze werden aangetroffen. Dat zou erop kunnen wijzen dat de lichamen al enige tijd in de woning liggen.

