Twee doden in Groningse Pathé-bioscoop

Harry Mens gunt boeren zendtijd: ‘Kennelijk willen ze een circus’

10:05 Zo'n 80 boeren zijn vanochtend naar Noordwijk gekomen om te protesteren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De boeren eisen -en krijgen- zendtijd in het tv-programma Business Class van Harry Mens, dat wordt opgenomen in het Hotel van Oranje in de badplaats.