Twee doden door verkeersongeluk bij IJsselstein

Persoonlijk verhaal Ianthe (25) is non-bi­nair: ‘Ik voel me geen man en geen vrouw’

29 juli Geen man of vrouw. Geen jongen of meisje. Roze of blauw? Lego of poppen? Ianthe (25) uit Zeist kiest ervoor om niet te kiezen. Hen voelt zich goed onder de noemer non-binair. ,,Terugkijkend op mijn jeugd heb ik altijd geschommeld tussen man, vrouw en neutraal.”