Twee doden door legionella, waarschijnlijk via cv-ketel: NVWA roept op ketel te laten reinigen

UPDATE Rechter deelt veel hogere straf uit aan afgewezen asielzoe­ker die hete olie over COA-medewer­kers gooide

Asielzoeker Tarek S. gooide, nadat zijn verzoek om een verblijfsvergunning voor de derde keer was afgewezen, twee pannen hete olie over twee medewerkers van het azc in Sweikhuizen Zij raakten zwaargewond. De rechtbank in Maastricht veroordeelde S. maandag tot twaalf jaar cel, veel langer dan de eis van het Openbaar Ministerie. ,,Een verwerpelijke daad die slecht is voor het draagvlak voor asielopvang", aldus de rechtbank.