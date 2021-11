Twee doden bij ernstig ongeluk met vrachtwagen en busje op N348 in Brummen

Dit weten we tot nu toe over de 'zorgelijke’ omikronva­ri­ant van het coronavi­rus

Een nieuwe variant van het coronavirus, de omikronvariant, leidt momenteel tot nieuwe reisbeperkingen over de hele wereld. Minstens dertien Nederlanders zijn er ook al mee besmet, na een bezoek aan zuidelijk Afrika, waar de mutatie voor het eerst werd ontdekt. Dit is wat we tot nu toe weten over de omikronvariant.

29 november