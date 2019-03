Twee arrestaties in Amsterdam om wapens aanslagen Parijs 2015

De politie in Amsterdam heeft twee mannen van 29 en 31 jaar aangehouden voor betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs in 2015. De mannen zouden kalasjnikovs en explosieven hebben geleverd aan de aanslagplegers. Een van de twee is inmiddels weer vrijgelaten om gezondheidsredenen.

De wapens en explosieven zouden door leden van de jihadistische organisatie mogelijk in oktober van dat jaar in Nederland zijn opgehaald. De twee mannen kwamen in beeld door onderzoek van de Franse, Belgische en Nederlandse politie.

De politie arresteerde de twee mannen afgelopen dinsdag. Daarbij zijn ook de woningen van de verdachten doorzocht. Er is beslag gelegd op gegevensdragers zoals computers en mobiele telefoons. De hechtenis van een 29-jarige man is vrijdag door de rechter-commissaris verlengd met twee weken, hij zit in beperkingen. Dat betekent dat hij momenteel alleen maar contact mag hebben met zijn advocaat. De gezondheid van de andere verdachte laat niet toe dat hij langer wordt vastgehouden. ,,Omdat er geen andere mogelijkheid was, is de man donderdag noodgedwongen in vrijheid gesteld in afwachting van de resultaten van het verdere onderzoek’’, aldus het OM.

Wapenspoor naar Nederland

Eerder werd al duidelijk dat er een spoor loopt naar Nederland wat betreft de gebruikte wapens tijdens de aanslagen in Frankrijk. In 2016 arresteerde de politie in Rotterdam een 32-jarige Fransman. Hij wordt ervan verdacht wapens te hebben geleverd aan Reda Kriket. Na de aanslagen in Brussel en Zaventem werd deze Franse terrorist in de buurt van Parijs aangehouden terwijl hij bezig zou zijn geweest een volgende aanslag voor te bereiden. Kriket was in het bezit van vijf machinegeweren, zeven pistolen en explosieven.