Twaalf jaar cel voor de monsteroppas en haar meester, dwang-tbs wel voor hem maar niet voor haar

Demonstratiedag Klimaat­be­we­ging verwacht bijna 5000 actievoer­ders, trekkers van boeren mogen Den Haag niet in

De stad Den Haag heeft zaterdag te maken met twee grote demonstraties, van klimaatactivisten en boeren. De gemeente doet er momenteel alles aan, onder meer via noodverordeningen en hekken, om de protesten in goede banen te leiden. Ook worden op strategische posities in de binnenstad legervoertuigen geplaatst om eventueel doorgebroken tractoren te stoppen.