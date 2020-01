Tv-docu Sinan Can: ‘Generaties Nederlandse jihadisten inspireren elkaar’

In een kamertje in Turkije zit Sinan Can, documentairemaker voor BNNVARA, tegenover een man die 18 jaar Nederlandse jihad-geschiedenis in zich draagt. Die man, Dadi Meki, reisde een paar jaar geleden vanuit Nederland naar Syrië en sloot zich bij IS aan. Na de val van het kalifaat, vlucht hij eind 2018 naar Turkije. Zelf zegt hij nu over zijn periode in Syrië: ,,Ik had een cafetaria en wilde alleen mensen helpen op het pad van God. Ik verkocht Franse koekjes en tompouce.”