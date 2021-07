Tussen takken en een blikje Heineken staken twee neusgaten: het was koe Leonarda 12

video Een zwembad van bierkrat­ten, mét een glijbaan: elf vrienden maakten het gewoon

20:34 Wat kun je doen met 250 lege bierkratten? Nou, een zwembad bouwen, dacht een groep vrienden uit Westerhoven. Het was hard werken, maar inmiddels is het bad klaar voor gebruik. ,,We gaan er volop van genieten.”