Turnleraar Olivier (33) moet 12 jaar achter de tralies voor doden 14-jarige Esmee

met videoOmdat hij schuldig is bevonden aan de dood van Esmee (14) uit Hazerswoude-Rijndijk, is de 33-jarige Olivier van de G. veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij maakte op ‘afschuwelijke wijze’ een einde aan haar leven.

Van de G. moet bovendien een schadevergoeding betalen van 34.686,41 euro aan haar moeder en 20.845,38 euro aan haar vader. Trillend als een riet en tegen zijn zin in - de rechter had hem verplicht om aanwezig te zijn - hoorde hij in de Haagse rechtbank zijn straf aan.

Van de G. stond ook terecht voor het wegvoeren van Esmees lichaam en het bezit van kinderporno. De Leidenaar maakte zich ook schuldig aan ontucht.

Quote Zij had het vertrouwen in u gesteld en was bijna iedere dag bij u thuis. U was 18 jaar ouder, en was u volkomen bewust van het ongeoor­loof­de Rechter

,,U heeft op afschuwelijke wijze een einde gemaakt aan het leven van een meisje dat nog een heel leven voor zich had. Zij had het vertrouwen in u gesteld en was bijna iedere dag bij u thuis. U was 18 jaar ouder, en was u volkomen bewust van het ongeoorloofde”, zei de rechter.

,,Uit berichten blijkt dat u heeft bezworen om het contact geheim te houden. U was een gewaarschuwd man, want u was al aangesproken over de manier waarop u met jonge meisjes omging.”

Bagagedrager

Op 30 december 2021 werd Esmee om het leven gebracht door verwurging. Een dag later, op oudejaarsdag, vonden voorbijgangers haar tegen een boom in een parkje in Leiden. De rechtbank spreekt hem vrij van moord, omdat zij een vooropgezet plan niet bewezen acht. ,,Dat u zich heeft ontdaan van haar lichaam door haar te dragen op uw rug en op de fiets naar een andere locatie te brengen, terwijl er mensen op straat waren, wijst eerder op het tegendeel.”

Volledig scherm Rechtbanktekening van Olivier van de G. © Nicole van den Hout

De kwetsbare en toen pas 12-jarige Esmee en Van de G. leerden elkaar kennen op schoolkamp, op de school waar hij toen stage liep. Naderhand voegde de man haar toe op sociale media. Hun contact werd steeds intensiever. ,,Dat mondde uit in een relatie, die seksueel van aard werd. Esmee was toen pas 13 jaar”, zei de rechter.

Op de bewuste avond bezocht Esmee Van de G. Er ontstond een ruzie, en de twee gingen naar de slaapkamer. Op weg daar naartoe stootte Esmee haar enkel. Ze werd boos en er ontstond een stoeipartij. Van de G. wierp haar op de grond en ging op haar zitten.

,,Op een zeker moment moest u constateren dat ze was overleden. Daarna probeerde u zoveel mogelijk sporen van de relatie te wissen. U deed tegenover haar moeder voorkomen alsof ze nog in leven was. Nadat ze als vermist is opgegeven, stond de politie tweemaal bij u aan de deur. U loog dat u haar alleen ’s middags had gezien en dat u niet wist wat er was gebeurd.”

Onherstelbaar

De waarom-vraag is onbeantwoord gebleven, merkte de rechter op. ,,Een mogelijke verklaring is dat u heeft gedacht dat de relatie voorbij was en openbaar zou worden.” Maandenlange opgebouwde boosheid en verlatingsangst kwamen mogelijk ineens naar buiten. Van de G. wist dat hij een relatie aanging met een minderjarige, maar kon zijn gedrag niet begrenzen.

Het verlies is ‘onherstelbaar’, benoemde de rechter. ,,Dat haar lichaam bij een boom op een openbare plek is achtergelaten, maakt het extra schokkend en pijnlijk. Het beeld van een meisje eenzaam in een parkje roept een gevoel van triestheid op dat anderen lang bijblijft.”

Tegen Van de G. werd veertien jaar geëist, plus gedwongen behandeling. De rechter komt lager uit omdat de Leidenaar verminderd toerekeningsvatbaar is. Volgens deskundigen is de kans op herhaling van ontucht groot. Zijn ‘oprecht overkomende spijtbetuiging’ had ook een ‘enigszins matigend’ effect.

Volgens de rechter is het onverantwoord dat hij zonder langdurige behandeling in de maatschappij terugkeert. Van de G.'s advocaat Yvonne van der Hut noemt het vonnis ‘teleurstellend’. ,,Het is onverstandig dat zo'n lange gevangenisstraf is opgelegd en dat cliënt eerst lange tijd vastzit voordat zijn behandeling kan beginnen.”

