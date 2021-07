Turkse justitie eist 1482 jaar gevangenisstraf tegen Schiedamse drugsbaron Çetin G. en compagnon

De Schiedammer werd in 2016 door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld tot 12 jaar cel voor het transporteren van een grote hoeveelheid coke naar Ecuador. In de Turkse aanklacht wordt ook verwezen naar die vangst. In dozen gevuld met bananen werd 8.000 kilo cocaïne aangetroffen. Het was de op één na grootste drugsvangst ooit in Europa. Çetin G. wist echter te ontkomen door zijn enkelband te vernielen en vluchtte naar Turkije. In juni 2020 werd hij gearresteerd door de Turkse politie, die invallen deed op 110 adressen in elf verschillende provincies.