Turkse hackaanval op Belgische oud-premier

Verhofstadt is kritisch op het beleid van de Turkse president Erdogan, net als Lagendijk. De GroenLinks-politicus komt al ruim een jaar het land waar hij met zijn Turkse echtgenote woont niet in. Journalist Eikelboom deed in het verleden veelvuldig verslag vanuit het Midden-Oosten.



Tegenover de website waz.de verklaart Ayyildiz Tim dat hun actie een protest is ‘tegen de extreem racistische houding van België en Nederland tegenover Turkije en moslims’. Het zou ze vooral gegaan zijn om vertrouwelijke communicatie op Twitter, die loopt via zogeheten Direct Messages, te onderscheppen.



Eikelboom kreeg gisteren van een contact op Twitter een linkje doorgestuurd via een privé-berichtje, een DM. ,,Ik zeg niet wie het is, maar hij heeft met Turkije te maken. In het linkje stond zoiets als: ‘Ik heb een artikel geschreven, wil je er even naar kijken?’ Daar klikte ik op en toen kreeg ik direct een scherm waarop stond: ‘Deze pagina is momenteel niet beschikbaar’. Direct kon ik mijn eigen Twitter-account niet meer in en kreeg ik een mail dat mijn wachtwoord gereset was vanuit Istanboel. Toen dacht ik: holy shit.’’