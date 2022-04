Tuincentra, bouwmarkten en stranden druk met paasweekend

Nu een extra lang weekend van start is gegaan maken woonwinkels, tuincentra en bouwmarkten zich op voor drukke dagen. Daarvoor is soms extra personeel ingeroosterd, onder andere om de drukte op het parkeerterrein in goede banen te leiden. Toch kan het zonnige weer er volgens sommige winkeliers voor zorgen dat extreme drukte uitblijft.

Bij tuincentra van Intratuin is het drukker dan in andere weekenden, zegt een woordvoerder. Voor extreme situaties heeft dat nog niet gezorgd, mede dankzij de extra inzet van personeel. ,,Rond feestdagen als Pasen hebben we extra mensen om ervoor te zorgen dat mensen goed kunnen parkeren. En ook in de winkel is maximaal personeel aanwezig.”

Bouwmarktketen Hornbach zet ook ‘her en der’ mensen in op parkeerplaatsen. Ook in de winkels zelf is meer personeel aanwezig. Volgens een woordvoerder was dat ook nodig, want veel mensen kwamen benodigdheden halen voor typische buitenklussen, zoals buitenschilderwerk of tuinieren. Intergamma, het bedrijf achter de ketens Gamma en Karwei, laat weten dat het hele voorjaar als piekseizoen geldt.

Altijd druk bij woonwinkels

Volledig scherm Duitse campinggasten komen aan voor het paasweekend op Camping Bakkum. © ANP Bij de filialen van woonwarenhuisketen Ikea valt het qua toeloop nog mee, afgezien van de drukker bezochte vestiging in Groningen. ,,Waarschijnlijk heeft dat ook met het weer te maken, waardoor mensen waarschijnlijk toch veel buiten zijn”, redeneert een woordvoerder. Traditioneel is het met Pasen altijd druk bij woonwinkels, hoewel een bezoek aan de Ikea vorig jaar door coronamaatregelen amper mogelijk was. ,,Na twee jaar pandemie kijken we er erg naar uit om op tweede paasdag weer mensen te kunnen ontvangen.”



Jolanda Verschoor, die een familiezaak runt aan de Woonboulevard Sliedrecht, houdt er ook rekening mee dat een winkelbezoek concurrentie krijgt van een uitje naar de camping of het terras. Pasen valt dit keer namelijk laat in het jaar waardoor de temperaturen al wat hoger zijn. Maarten Kop, centrummanager en voorzitter van woonwinkelcentrum Woon Leiderdorp, stelt dat het na alle lockdowns van vorig jaar sowieso goed gaat met de bezoekers en verkoopcijfers van woonwinkels. ,,Vanaf januari is dat enorm aan het verbeteren.”



In grensstreken kunnen grote winkelcentra ook op meer Duitsers rekenen. Roermond doseert sinds vrijdag de toestroom via de N280 door verkeerslichten bij de A73 langer op rood te laten staan, om filevorming voor de populaire Designer Outlet tegen te gaan. Een woordvoerder voor dat outletcentrum geeft aan dat het zaterdag ‘zeer houdbaar druk is’ en er geen files zijn gemeld.

'Drukte voor het paasweekend’

Gisteren, op Goede Vrijdag, was het wel erg druk op de Nederlandse wegen en op de veerbotenrichtingen de Waddeneilanden. Iets voor 12.00 uur telde Rijkswaterstaat bijna 100 kilometer file op de snelwegen, een uur later was die lengte al opgelopen naar meer dan het dubbele. Ook de ANWB zag ‘drukte voor het paasweekend’ vanaf de Duitse grens. Rond 15.00 uur stond op de wegen in Nederland een stoet voertuigen met een lengte van meer dan 350 kilometer.

Niet in de Randstad, maar vooral daarbuiten rondom de Veluwe, richting de Zeeuwse kust en in Noord-Brabant ziet de ANWB volle wegen. Op de A12 vanaf Duitsland richting Arnhem staat sinds 08.00 uur al de hele dag een “traditionele paasfile”, aldus een ANWB-woordvoerder. Die wordt veroorzaakt door “Duitse gezinnen die ons land bezoeken om hier de paasdagen door te brengen”. De lengte van de file wisselt continu doordat kleinere files aan en los van elkaar komen, een zogenoemde “accordeonfile”, legt de woordvoerder uit. De vertraging wisselt tussen een kwartier en een uur.

‘Pasen als vanouds’

Ook richting de Waddeneilanden is het druk bij de veerdiensten. ,,Het is een Pasen als vanouds, vergelijkbaar met voor corona. En het lijkt zelfs nog iets drukker te worden, waarschijnlijk door het voorspelde mooie weer", aldus een woordvoerder van Rederij Doeksen, die vaart op Terschelling en Vlieland. ,,We gaan af en aan met volle boten.”

Ook op de boot naar Texel is het ‘zoals ieder jaar lekker druk’, aldus een woordvoerder van rederij Teso. Dat was het afgelopen jaar ondanks corona ook zo tijdens Pasen, maar dit jaar kunnen ook de Duitse toeristen weer komen en dat merkt de veerdienst. De afvaart tussen Den Helder en Texel hoeft niet vooraf gereserveerd te worden, dus reizigers moeten bij aankomst wellicht één afvaart wachten om naar de overkant te kunnen. ,,We varen elk half uur en de schepen zijn relatief groot”, aldus de woordvoerder. Daardoor loopt het volgens haar daar zonder problemen door.

Extra treinen

Vanwege het paasweekend en het voorspelde lekkere weer, rijden voor het eerst dit seizoen het hele weekend extra treinen richting Zandvoort. Dit komt doordat de NS meer reizigers verwacht die het strand willen bezoeken.

Nederlandse vakantieparken nagenoeg vol tijdens Pasen Nederlandse vakantieparken zijn mede door veel lastminuteboekingen druk bezet tijdens het lange paasweekend. Dat blijkt uit een rondgang langs grote aanbieders als EuroParcs, Landal GreenParks, Center Parcs en Roompot. Veel Nederlanders kiezen voor een verblijf in eigen land, maar ook Duitsers en Belgen weten Nederlandse parken weer te vinden. Buitenlandse gasten bleven in de afgelopen jaren vaker weg vanwege de coronapandemie. Zo viel het aantal Duitsers dat vroeg heeft geboekt voor een paasweekend op een vakantiepark in Nederland, nog lager uit door de coronamaatregelen die aan het begin van dit jaar nog van kracht waren. Inmiddels boeken de Duitsers veelvuldig voor de aankomende zomer, zo klinkt het bij vrijwel alle aanbieders.