TUI: lekkende brandstoftank was productiefout van Boeing

De druppelende kerosine uit de Dreamliner werd kort voor vertrek vanaf Schiphol op 19 januari ontdekt. De passagiers zaten al met veiligheidsriemen om in de stoelen. Ze moesten meteen het toestel uit toen werd ontdekt dat er kerosine uit een van de tanks druppelde. ,,Dat ging heel rustig. Het was geen evacuatie'', zegt Petra Kok van TUI.

Het toestel wilde naar de Dominicaanse Republiek en vervolgens naar Jamaica vliegen. ,,Op geen enkel moment is er enig gevaar geweest voor de passagiers en crew'', benadrukt Kok. ,,Veiligheid in de lucht is onze allergrootste prioriteit. Het bleek uiteindelijk om een relatief onschuldig defect te gaan, maar dat wisten wij niet op voorhand en veiligheid krijgt voorrang boven punctualiteit.''

Inspectie

Quote Op geen enkel moment is er enig gevaar geweest voor passagiers en crew Petra Kok, TUI Pas nadat de tanks waren geleegd kon er een uitgebreide inspectie van de lekkende tank plaatsvinden. Volgens TUI is de lekkage ontstaan door een fout tijdens de productie van dit toestel bij Boeing. De vliegtuigbouwer onderzoekt het incident en wil er verder niets over kwijt.

TUI heeft nog twee Boeing Dreamliners. Die hebben geen probleem met de brandstoftanks. Sinds 2014/2015 wordt gevlogen met de toestellen. Kok weet niet of de bewuste Dreamliner al die tijd al lekte zonder dat het werd opgemerkt. ,,Het spoot er niet uit of zo. Onze technici hebben het over 'zweten' van de brandstoftank in plaats van lekken.''

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft een onderzoek ingesteld naar de lekkende Dreamliner. Het onderzoek is in volle gang. De ILT kan niet zeggen of ook andere Dreamliners onderzocht worden op lekkages.

150 liter

Boeing wil niet reageren op het incident met het TUI-toestel en evenmin zeggen of het probleem bij meer Dreamliners speelt. Het is in elk geval niet voor het eerst dat een tank van een Dreamliner lekt. Een Boeing Dreamliner 787 verloor in 2013 kort voor een start in Boston ruim 150 liter brandstof. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft in december 2012 al een onderzoek ingesteld naar productiefouten in de tanks van de Dreamliners na twee eerdere lekkages van het vliegtuigtype. Dat heeft niet alle problemen opgelost. In 2014 bleef een Dreamliner van Norwegian Air in Bangkok aan de grond omdat er brandstof lekte. Daar bleek de tankdop het probleem.

Het superzuinige toestel van Boeing is nog relatief jong. In 2011 werd het eerste toestel geleverd. Wereldwijd vliegen er nu ruim 600.

