Tuchtklacht tegen schouwarts in zaak oud-inlichtingenmedewerker Hans van de Ven

De klacht bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam is gisteren ingediend door oud-recherchechef Klaas Langendoen, die optreedt als vereffenaar van de erfenis van Hans van de Ven. Langendoen wil dat er opheldering komt over de manier waarop de schouwarts tot de conclusie kwam dat Van de Ven was overleden aan een gescheurde buikslagader. Die conclusie bleek bij nader onderzoek niet te kloppen.

Agenten troffen het voormalig hoofd Signaalanalyse van de geheime dienst MIVD, Hans van de Ven, op 5 februari 2021 dood aan in zijn woning in Amstelveen. Hij lag levenloos in de badkuip. In diezelfde woning bevond zich een door justitie gezochte vrouw die probeerde te vluchten. Gezien die verdachte situatie werd meteen een moordonderzoek opgestart, waarbij ook de Forensische Opsporing werd ingeroepen.

Heropening

Dat onderzoek werd na enkele uren afgeblazen nadat de schouwarts van de GGD Amsterdam een natuurlijke dood had geconstateerd. Onder meer omdat Van de Ven een opgezwollen buik had, dacht de arts aan een inwendige bloeding in de buikstreek.

Nabestaanden hadden grote twijfels bij die conclusie en startten een eigen onderzoek, waar deze site bij betrokken was. Het onderzoek leidde tot de podcastserie De zwarte dag van Hans, die inmiddels 625.000 keer is beluisterd. Belangrijker is dat het onderzoek leidde tot heropening van de zaak door het Openbaar Ministerie Amsterdam.

Medisch beroepsgeheim

Uit een door de nabestaanden aangevraagde autopsie bleek al snel dat de buikslagader van Hans van de Ven niet was gescheurd. Het AUMC meent dat de doodsoorzaak een hartinfarct geweest moet zijn. Forensisch patholoog Frank van de Goot, die op ons verzoek naar de medische gegevens keek, vindt die conclusie te kort door de bocht. Volgens hem zijn ook andere scenario’s zoals vergiftiging mogelijk. Het OM laat die mogelijkheid momenteel onderzoeken door het NFI.

In opdracht van de nabestaanden van Hans van de Ven vroeg Klaas Langendoen meerdere keren om informatie aan de GGD-schouwarts. De arts zei die informatie niet te kunnen geven vanwege zijn medisch beroepsgeheim. Als de klacht van Langendoen ontvankelijk wordt verklaard, zal het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg zich over de zaak buigen. Het duurt in zo’n geval maanden voor er een uitspraak komt.

De GGD-schouwarts in kwestie was donderdag niet bereikbaar voor commentaar.

