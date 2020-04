Trump zet oorlogswet in voor beademingsapparaten Philips

Pasgeboren baby in ziekenhuis Amstelveen met corona: 'We zijn echt doodsbang’

7:01 Een zes weken oude baby is gisteren met corona opgenomen in het Amstelland Ziekenhuis in Amstelveen. Het kind is daarmee een van de jongste patiënten van Nederland. Vader Leroy van der Terp (29) is de wanhoop nabij. ,,Mijn vrouw en ik hebben na de diagnose een kwartier lang staan huilen. We zijn doodsbang voor wat er komen gaat.”