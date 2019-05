Trucker Jan uit Enschede zit al twee jaar vast in Frankrijk: ‘Ik wil alleen maar naar huis’

Een stevige krantenkop in 2017: ‘Enschedese chauffeur vervoerde 1100 kilo cannabis’. Jan van Erkelens (dan 63) is op 8 juni bij de grensovergang tussen Spanje en Frankrijk aan de kant gezet. Douaniers kruipen onmiddellijk over zijn lading aardappels naar twee kisten achterin de truck en breken die open. Volgens de vrachtbrieven zitten daar elektromachines in, maar ze vinden een vermogen aan drugs. Ze lijken getipt.